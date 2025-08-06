YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇ TAKVİMİ 2025: Gözler ÖSYM'de! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS tercih süreci, ÖSYM tarafından açıklanan takvim doğrultusunda hızla devam ediyor. Tercihlerini tamamlayan öğrenciler ise şimdi, YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihi merakla bekliyor. Tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adayların hangi üniversite ve bölümlere yerleştiği netleşecek. Ardından üniversite kayıt dönemi başlayacak ve yeni dönemin hazırlıkları resmen start alacak. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
2025 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bu yıl üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt dönemi öncesinde ise YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve öğrencilerin hangi üniversite ve bölümlere yerleştiğinin duyurulması bekleniyor.
ÖSYM takvimine göre YKS tercih sonuçları en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanacak. Geçmiş yılların verileri göz önüne alındığında, tercih sonuçlarının genellikle ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN SONA ERECEK?
ÖSYM'nin yayımladığı resmi takvime göre, 2025 YKS tercih işlemleri 13 Ağustos tarihinde tamamlanacak.
Adaylar, tercihlerini bu tarihe kadar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecekler.
Tercih işlemleri, 13 Ağustos günü saat 23.59 itibarıyla sona erecek ve sistem kapatılacak.
BOŞ KONTENJAN VE EK YERLEŞTİRME
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar, üniversiteler tarafından YÖK'e bildirilecektir. Bu boş kontenjanlara, ÖSYM tarafından merkezi olarak ek yerleştirme yapılır.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleşen adaylar, ek yerleştirme başvurusunda bulunamazlar. Ek yerleştirme için tercih ücreti 130 TL olarak belirlenmiştir. Kılavuza göre, tercih ücreti yatırıldıktan sonra iade edilmemektedir.