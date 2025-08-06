YKS TERCİH (YERLEŞTİRME) SONUÇ TAKVİMİ 2025: Gözler ÖSYM'de! YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

2025 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu yıl üniversite kayıtları 1-5 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt dönemi öncesinde ise YKS tercih sonuçlarının açıklanması ve öğrencilerin hangi üniversite ve bölümlere yerleştiğinin duyurulması bekleniyor.

ÖSYM takvimine göre YKS tercih sonuçları en geç 1 Eylül tarihine kadar açıklanacak. Geçmiş yılların verileri göz önüne alındığında, tercih sonuçlarının genellikle ağustos ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor.