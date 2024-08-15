YKS’nin şampiyonları tıp okuyacak

2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla sınavda derece yapan adayların da hangi okul ve bölümleri tercih ettiği belli oldu. 2016'dan beri aralıksız şekilde YKS birincilerinin adresi olan Medipol Üniversitesi'ni bu yıl da 2 birinci birden tercih etti. TÜBİTAK ek puanıyla Türkiye birincileri olan Zeynep Naz Çöne ve Mustafa Özateş, Medipol'ün İngilizce tıp eğitimi veren Uluslararası Tıp Fakültesi'ni kazandı.Çöne ve Özateş'in yanı sıra Türkiye 3'üncüsü, 5 ve 6'ncısı ile 8'incisi de dâhil olmak üzere YKS'de ilk 100'e giren 25 öğrenci, İstanbul Medipol Üniversitesi'nde eğitim alacak. YKS şampiyonları, düzenlenen basın toplantısı ile kamuoyuna tanıtıldı. Rektör Prof. Dr. Ömer Ceran "Amacımız, bugün aramıza katılan mezunlarımız arasından da yeni Aziz Sancar'ların çıkması" dedi. Zeynep Naz Çöne, araştırmacı hekim olarak ülkenin sağlık ekosistemine katkı sağlamak istediğini söyledi. Çöne, YKS'deki başarısının sistemli çalışmaya bağlı olduğunu belirtti. Mustafa Özateş de Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ın kendisine ilham verdiğini anlattı.