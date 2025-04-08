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Giriş Tarihi: 8.4.2025 17:42

Yoğun Bakım Uzmanı’nın acı sonu! Eşi ve çocuklarını uyandırmak istememiş…

Antalya’da meydana gelen olayda, bir hastanede yoğun Bakım Uzmanı olan 45 yaşındaki Hamdi Oğrağ, gece saatlerinde hastaneden aranması üzerine eşi ve çocuğu uyanmasın diye balkona çıktı. Bir anda dengesini kaybeden Oğrağ 4. kattan aşağı düştü. Ağır yaralanan doktor tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, soruşturma sürüyor.

İHA
Yoğun Bakım Uzmanı’nın acı sonu! Eşi ve çocuklarını uyandırmak istememiş…

Olay, gece 04.00 sularında Konyaaltı ilçesi Gürsu Mahallesi 353 Sokak üzerindeki bir apartmanın 4'üncü katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kepez Devlet Hastanesinde Yoğun Bakım Uzmanı olarak görev yapan Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ (45) gece saatlerinde hastaneden arandı. Görüşme için balkona çıkan Oğrağ, dengesini kaybedip balkondan düştü. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Oğrağ, önce özel bir hastaneye ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan müdahalelere rağmen Uzm. Dr. Hamdi Oğrağ öğle 13.00 sıralarında kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Oğrağ'ın hastaneden gelen telefon sonrası eşi ve çocuklarını uyandırmamak için balkona çıktığı öğrenildi.

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Yoğun Bakım Uzmanı’nın acı sonu! Eşi ve çocuklarını uyandırmak istememiş…
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