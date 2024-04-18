Yoğurt, keçe, nakış UNESCO yolcusu

Türkiye'nin zengin somut olmayan kültürel mirasının görkemli örneklerinin UNESCO aracılığıyla tüm insanlıkla paylaşılması, Anadolu kültürünün zenginliğine vurgu yapılarak somut olmayan kültürel miras unsurlarının taşıdığı turizm değerlerinin tüm dünyaya anlatılması, tanıtılması ve ecdat yadigârı kadim kültürel miraslarının korunarak gelecek nesillere aktarılması vizyonuyla gerçekleştirilen çalışmalar devam ediyor.Türkiye'nin 2006 yılında taraf olduğu, insanlığın somut olmayan kültürel mirasının korunması amacıyla imzalanan UNESCO Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi kapsamında önümüzdeki yıl değerlendirilmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü tarafından üç ayrı aday dosya hazırlandı.Bu kapsamda beyaz kumaş üzerine iplik sayılarak ve çekilerek yapılan "Antep İşi Nakış", yün gibi hayvansal liflerin üzerinde bulunan pulların sıcaklık, nem ve basınçtan dolayı sürtünme yoluyla birbirine kaynaşması ile ortaya çıkarılan "Geleneksel Keçe Yapımı" ve "Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar"ı UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne eklenmesi için Türkiye tarafından UNESCO'ya sunuldu. "Antep İşi Nakış" ulusal dosya olarak, "Yoğurt Yapımının Geleneksel Yöntemleri ve İlgili Sosyal Uygulamalar" Türkiye'nin moderatörlüğünde Bulgaristan'ın katılımıyla, "Geleneksel Keçe Yapımı" ise çok uluslu ve Kırgızistan'ın moderatörlüğünde Azerbaycan, İran, Kazakistan, Kırgızistan, Moğolistan, Tacikistan, Özbekistan ve Türkiye'nin katılımıyla UNESCO Sekretaryası'na gönderildi. Türkiye, UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listelerine kaydettirdiği 30 kültürel miras unsuru ile ikinci ülke konumunda.