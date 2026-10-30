YÖK Başkanı Özvar açıkladı: Dünyanın önemli işverenleri en çok tercih edilen mezunları seçti! Türkiye’den 6 üniversitesi küresel listede

İŞVERENLERİN TERCİHİNDE AKADEMİK BAŞARI VE MEZUNLARIN BECERİLERİ ÖNE ÇIKIYOR

Araştırma, iş dünyasının üniversitelerden beklentilerine ilişkin de önemli veriler ortaya koydu.

İşverenlerin üniversiteleri tercih etme gerekçelerinde akademik performans yüzde 19,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 18,6 ile mezunların becerileri ve yüzde 17,2 ile iş hayatına yönelik uzmanlık izledi. Etki ve liderlik yüzde 13,4, uzmanlaşma yüzde 12,6, uluslararasılık yüzde 10 ve kurumsal itibar yüzde 8,9 oranında belirtildi. Araştırmanın bu bölümü, işverenlerin üniversite tercihlerinin arkasındaki gerekçeleri gösterirken akademik bilgi ile mesleki becerilerin birlikte önem taşıdığını ortaya koydu.