YÖK Başkanı Özvar, KOP Bölgesi’ndeki 11 üniversiteye bilimsel araştırma bütçelerini ortak kullanma çağrısında bulundu

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölgesi Üniversiteler Birliği toplantısı, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Erol Özvar'ın başkanlık ettiği toplantıda, üniversiteler arasında stratejik iş birliklerinin geliştirilmesi, ortak bilimsel araştırmaların desteklenmesi ve akademik üretkenliğin artırılması ele alındı. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Senatosunun toplantı öncesinde bir araya geldiği programa, ev sahibi üniversite de dahil olmak üzere 11 üniversite temsil edildi.

Dünyada üniversiteler arasındaki ittifakların giderek önem kazandığını belirten Özvar, "Birlikten güç doğar" anlayışıyla üniversitelerin birlikteliklerini önemsediklerini ve teşvik ettiklerini belirtti. Bu yapıların artık somut ve ortak hedefler etrafında şekillenmesi gerektiğini kaydeden Özvar, "Artık birlikteliğin stratejik bir anlam kazanması lazım." ifadelerini kullandı.

REKABET İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENMELİ

Özvar, "Üniversitelerimiz artık kendi içinde de bir rekabet ortamına girmiş vaziyette. Ulusal düzeyde iş birlikleri kadar artık üniversitelerimiz birbirleriyle rekabet eder hale geldi. Hatta bu rekabet sınır ötesine geçerek kendi emsalleriyle yarışmaya başladı." diye konuştu. Rekabetin verimliliği artıracağını ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasına katkı sağlayacağını ifade eden Özvar, üniversitelerin coğrafi yakınlıklarını, kültürel birlikteliklerini, benzerliklerini ve farklılıklarını dikkate alarak yeni iş birlikleri geliştirmeleri gerektiğini söyledi

AKADEMİK BAŞARIYI YAYIN SAYISIYLA ÖLÇELİM

KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği'nin ortak akademik hedefler doğrultusunda hareket edebileceğini belirten Özvar, üniversitelerin akademik üretkenliğini artırmanın bu hedeflerin başında gelebileceğini ifade etti. Akademik üretkenliğin ölçülebilir bir hedefe dönüştürülmesini öneren Özvar, "Üniversitelerimizin akademik üretkenliğini artırmak üzere bir birliktelik inşa edilebilir. Gelin akademik üretkenliği bu birliktelikte daha fazla yayın yapmakla ölçelim. Ölçümüz bu olsun." dedi.

Özvar, üniversitelerin toplumsal katkı ve toplumsal etkiyi de ortak hedef olarak belirleyebileceğini kaydetti. Daha fazla bilimsel yayın üretmek üzere üniversitelerin araştırma iş birliğine dayalı bir birliktelik kurmasının stratejik bir amaç taşıyacağını belirtti. Üniversitelerin bilimsel araştırma kapasitelerini birleştirmesinin önemli fırsatlar sunacağını belirten Özvar, KOP Bölgesi'ndeki üniversitelerin Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) bütçelerini ortak kullanıma açmasını önerdi.

KOP Bölgesi'nin tarımsal üretim açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Özvar, bölgedeki üniversitelerin ortak bilimsel araştırmalarını tarım alanına yoğunlaştırabileceğini belirtti. Üniversitelerin akademik birikimlerini, uzmanlıklarını ve araştırma kapasitelerini bir araya getirerek bölgenin tarımsal ihtiyaçlarına yönelik ortak projeler geliştirebileceğini ifade eden Özvar, üniversitelerin bulundukları coğrafyanın önceliklerini dikkate alarak hareket etmesinin önemini vurguladı.

2027 SONUNA KADAR 100 ARAŞTIRMA PROJESİ HEDEFİ

Ortak araştırma bütçesinin nitelikli bilimsel yayınları desteklemek üzere kullanılabileceğini belirten Özvar, özellikle uluslararası endekslerde Q1 ve Q2 kategorisinde yer alan dergilerde yayımlanacak makalelere odaklanılmasını önerdi. Özvar, 2027 yılı sonuna kadar en az 100 bilimsel araştırma projesinin ortaya çıkabileceğini söyledi. Bölgesel üniversite iş birliklerinin farklı bölgelerde de geliştiğini belirten Özvar, Ege Bölgesi'ndeki üniversitelerin yeni bir oluşum içerisinde olduğunu açıkladı.

Haber Girişi Musa Talha Demirel - Editör