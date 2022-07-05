YÖKDİL başvuruları yarın başlıyor! 2022 YÖKDİL başvuru ne zaman, tarihleri belli mi, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve akademi hayali kuran vatandaşların girme zorunluluğuna sahip olduğu birkaç sınavdan biri olan yabancı dil sınavı başvurularını kabul edecek. Her yıl iki defa düzenlenen sınavın ikinci ayağı ağustos ayında yapılacak. Vatandaşlar da YÖKDİL başvuru ne zaman, ücreti ne kadar sorularını yöneltiyor. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte detaylar!