Haberler Yaşam Haberleri YÖKDİL başvuruları yarın başlıyor! 2022 YÖKDİL başvuru ne zaman, tarihleri belli mi, başvuru ücreti ne kadar?
Giriş Tarihi: 5.7.2022 10:40

YÖKDİL başvuruları yarın başlıyor! 2022 YÖKDİL başvuru ne zaman, tarihleri belli mi, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları yarın başlıyor! 2022 YÖKDİL başvuru ne zaman, tarihleri belli mi, başvuru ücreti ne kadar?

YÖKDİL başvuruları yarın itibariyle başlıyor. ÖSYM akademik takvime bakıldığında yüksek lisans ve doktora için zorunlu olan yabancı dil sınavlarından biri olan YÖKDİL başvuru tarihi ve ücreti merak ediliyor. ÖSYM başkanlığınca merkezi sınav olarak yapılan yabancı dil sınavı ağustos sonu gibi yapılacak. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar, başvuru tarihleri ne? İşte detaylar

YÖKDİL başvuruları yarın itibariyle başlayacak ve akademi hayali kuran vatandaşların girme zorunluluğuna sahip olduğu birkaç sınavdan biri olan yabancı dil sınavı başvurularını kabul edecek. Her yıl iki defa düzenlenen sınavın ikinci ayağı ağustos ayında yapılacak. Vatandaşlar da YÖKDİL başvuru ne zaman, ücreti ne kadar sorularını yöneltiyor. Peki, YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar 2022? İşte detaylar!

YÖKDİL BAŞVURU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

YÖKDİL 2 başvuruları yarın başlıyor. Başvurular 18 Temmuza kadar sürecek.

YÖKDİL BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

YÖKDİL başvuru ücreti geçtiğimiz dönem için 185 TL olarak belirlenmişti. Bu dönem için de aynısı olması bekleniyor.

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YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN OLACAK?

YÖKDİL 2 sınavı 28 Ağustosta yapılacak ve sonuçlar 19 Eylül tarihinde açıklanacak.

YÖKDİL BAŞVURU NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuru için tıklayınız

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YÖKDİL başvuruları yarın başlıyor! 2022 YÖKDİL başvuru ne zaman, tarihleri belli mi, başvuru ücreti ne kadar?
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