YÖKDİL geç başvuru ekranı 2022: ÖSYM ile YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır, geç başvuru ücreti ne kadar?

ÖSYM tarafından yılda iki kez düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022 YÖKDİL/2) başvuruları, 6-18 Temmuz tarihleri arasında alınmıştı. Belirtilen tarih aralığında başvurularını tamamlamayan adaylar, YÖKDİL geç başvuru tarihi için geri sayıma geçmişti. ÖSYM, YÖKDİL/2 geç başvurularının başladığını duyurdu. Akabinde akademik kariyer hedefleyen ve yabancı dil seviyelerini kanıtlamak isteyen öğrenciler, ''YÖKDİL geç başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?'' sorularını gündeme taşıdı. İşte 2022 YÖKDİL geç başvuru ekranı, kılavuzu ve tüm merak edilenler…
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayınlanan takvime göre YÖKDİL/2 geç başvuruları, 26 Temmuz 2022 tarihinde başladı.
Asıl başvuruları kaçıran adaylar geç başvuru tarihinde işlemlerini tamamlayabilecek. Başvurular https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapılacak.
Adayların 27 Temmuz saat 23:59'a kadar başvurularını yapmaları gerekmektedir. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti %50 artırımlı olarak, başvurunun yapıldığı gün ÖSYM'nin internet sayfasında yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödenecektir.
YÖKDİL GEÇ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Geç başvuru gününde yapılan başvurularda bankalardan ücret ödemesi yapılmamalıdır. Geç başvuru gününde başvurusunu yaptığı halde sınav ücretini aynı gün içinde yatırmayan adayların başvuru bilgileri silinecektir.
Geç başvuru gününde başvuru yapan ve sınav ücretini süresi içinde yatırarak başvurularını tamamlayan adayların, başvurularının tamamlandığını https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav ücretini yatırma süresi tamamlanmadan teyit etmeleri ve başvuru bilgilerinin bir dökümünü yazıcıdan alarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklamaları gerekmektedir.
Sınav ücreti ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir. Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik Numarası ile ad ve soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse sınav ücretini banka şubelerine gitmeden internet aracılığıyla veya ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırabilirler.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen banka dekontunu dikkatlice incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık varsa bankadan ayrılmadan önce bu yanlışlığı mutlaka düzelttirmeleri gerekmektedir. Yurt dışından sınava başvuru yapacak adaylar sınav ücretini, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin İnternet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaktır