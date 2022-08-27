YÖKDİL ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL 2 giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı!

YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar sınav başlangıç ve bitiş saati hakkında incelemeleri hızlandırırken YÖKDİL ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca gibi dillerde alan yeterliliğini ölçen sınavla ilgili detaylar belli oldu. İşte YÖKDİL 2 giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı!