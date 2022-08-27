YÖKDİL ne zaman, saat kaçta yapılacak? YÖKDİL 2 giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı!

YÖKDİL 2 sınav giriş belgesi erişime açıldı. Adaylar sınav başlangıç ve bitiş saati hakkında incelemeleri hızlandırırken YÖKDİL ne zaman, saat kaçta yapılacak sorusu yanıt arıyor. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca gibi dillerde alan yeterliliğini ölçen sınavla ilgili detaylar belli oldu. İşte YÖKDİL 2 giriş belgesi alma ve sınav yeri sorgulama ekranı!
YÖKDİL 2 NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Yılın ikinci YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde saat 10.15'te başlayacak.
28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar.
Adayın sınava girebilmesi için Sınav Giriş Belgesi'ne ek olarak; fotoğraflı nüfus cüzdanını, T.C. Kimlik Kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportunun aslını yanında bulundurması zorunlu.
YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
YÖKDİL giriş belgesini almak ve sınav yerlerini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz;
YÖKDİL HANGİ ALANLARDA YAPILIYOR?
2022-YÖKDİL/2 sınavı İngilizce'de Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında yapılacak.
YÖKDİL KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?
YÖKDİL sınavı 3 saat (180 dakika) sürecek.
Toplam 80 sorunun yer alacağı sınav 13:15'te sona erecek.