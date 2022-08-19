YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

YÖKDİL SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL/2 sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.

28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.''

YÖKDİL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI