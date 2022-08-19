YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı! 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi sorgulama ekranı

''YÖKDİL sınav giriş yerleri açıklandı mı?'' sorusu, söz konusu sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından araştırılıyor. Adayların dil becerilerini ölçmelerini sağlayan YÖKDİL sınavının 2'ncisi, 28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu noktada YÖKDİL sınav giriş yerlerinin açıklanıp açıklanmadığı araştırılırken ÖSYM, yaptığı son dakika açıklaması ile YÖKDİL sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. Peki, YÖKDİL sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte 2022 YÖKDİL/2 sınav giriş belgesi alma ekranı.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2022 YÖKDİL/2 sınavı giriş belgerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
''28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2022-YÖKDİL/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 18 Ağustos 2022 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-YÖKDİL/2 sınavı için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.''
28 Ağustos 2022 tarihinde gerçekleştirilecek YÖKDİL/2 sınavında, çoktan seçmeli sorulardan oluşan testler kullanılacaktır. Sınav, sözcük bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama sorularından oluşur. Sınavda soru sayısı 80, sınav süresi 180 dakika olacaktır.
Sınav günü saat 10.00'a kadar adayların sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına, sınavın cevaplama süresi başladıktan sonra sınav salonlarına alınmayacaklardır.