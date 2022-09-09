Haberler Yaşam Haberleri YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı!
Giriş Tarihi: 9.9.2022 11:32

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı!

Bu yıl ikincisi uygulanan YÖKDİL sınavının sonuçları adayların gündeminde yer alıyor. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na giren adaylar, aldıkları puanı kullanabilmek için sonuçlara bugünden itibaren erişebiliyor. ÖSYM üzerinden görüntülenen sınav sonuçları, YÖKDİL sonuçları nereden ve nasıl öğrenilecek sorusuyla mercek altına alınıyor. İşte ÖSYM açıklamaları ile YÖKDİL sınav sonuçları görüntüleme ekranı haberimizde.

YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sınav sonuçları gelen son dakika haberiyle açıklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenmişti. Sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar, "YÖKDİL sonuçları açıklandı" haberiyle ÖSYM'yi ziyaret ediyor. ÖSYM, 5 yıl geçerli olacak sınav sonuçlarını duyururken 2022 YÖKDİL sınav sonuç ekranı da aktifleştirildi. İşte ÖSYM YÖKDİL sonuç görüntüleme ekranı!

ÖSYM DUYURDU: YÖKDİL SONUÇLARI AÇIKLANDI!

"28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir."

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YÖKDİL SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI


Adaylar aşağıdaki linke tıklayarak TC kimlik no ve öğrenci şifresi ile giriş yapabilir YÖKDİL sonuçlarına erişim sağlayabilir...

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YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı!
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