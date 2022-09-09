YÖKDİL sınav sonuçları açıklandı! YÖKDİL/2 sınav sonuçları nasıl ve nereden sorgulanır? İşte ÖSYM AİS sonuç sorgulama ekranı!

YÖKDİL sınav sonuçları gelen son dakika haberiyle açıklandı. ÖSYM tarafından düzenlenen YÖKDİL sınavı 28 Ağustos 2022 tarihinde düzenlenmişti. Sınav sonuçlarını öğrenmek için heyecanla bekleyen adaylar, "YÖKDİL sonuçları açıklandı" haberiyle ÖSYM'yi ziyaret ediyor. ÖSYM, 5 yıl geçerli olacak sınav sonuçlarını duyururken 2022 YÖKDİL sınav sonuç ekranı da aktifleştirildi. İşte ÖSYM YÖKDİL sonuç görüntüleme ekranı!