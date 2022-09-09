YÖKDİL SINAV SONUÇLARI SORGULA | ÖSYM ile YÖKDİL 2 sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır?

"YÖKDİL sınav sonuçları" ÖSYM üzerinden ilan edildi. Sınava girenler puanlarını öğrenmek ve YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama yapmak amacıyla YÖKDİL 2 sınav sonuçları nereden ve nasıl sorgulanır? sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.
ÖSYM ile YÖKDİL sınav sonuçları sorgulama ekranı ve tüm detaylar;
ÖSYM tarafından sınav sonuçlarına ilişkin yapılan açıklamada;
28 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavına (2022-YÖKDİL/2) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 09 Eylül 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.
ifadeleri yer alıyor.
Aşağıda yer alan linke tıklayarak sınav sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.