YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL sınav sonuçları tarihi açıklandı!

Yabancı dil seviyelerini ölçmek ve akademik kariyer yapmak isteyenlerin katılım gösterdiği YÖKDİL sınavı 28 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek. İngilizce, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde düzenlenecek olan sınavın ardından katılımcılar YÖKDİL sonuçları için sorgulamalara başlayacaklar. Sınavda adaylara 80 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. Peki; YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte 2022 YÖKDİL sınav sonuçları açıklanma tarihi.
YÖKDİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 ÖSYM sınav takviminde yer alan bilgiye göre YÖKDİL sonuçları 16 Eylül tarihinde açıklanacak.
Adaylar sınav sonuçlarını T.C. Kimlik Numaralarını ve şifrelerini kullanarak ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden ve mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir.
YÖKDİL KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?
İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek 2022 YÖKDİL/2 sınavında 80 soru sorulacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek ve saat 13.15'te sona erecek.
YÖKDİL NEDİR?
Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.