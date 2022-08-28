YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 YÖKDİL sınav sonuçları tarihi açıklandı!

YÖKDİL KAÇ SORU VE KAÇ DAKİKA?

İngilizcede Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri ve Sosyal Bilimler alanlarında, Almanca, Arapça ve Fransızca dillerinde sadece Sosyal Bilimler alanında gerçekleştirilecek 2022 YÖKDİL/2 sınavında 80 soru sorulacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav, 3 saat (180 dakika) sürecek ve saat 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (Fen Bilimleri, Sosyal Bilimleri, Sağlık Bilimleri) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. YÖKDİL Sınavı, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda Anadolu Üniversitesi ve Ankara Üniversitesi işbirliği ile düzenlenmektedir. Ancak 2019 yılından bu yana ÖSYM tarafından yapılmaktadır.