YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?

YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?

2022 YÖKDİL sınavının soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Ancak ÖSYM sınavın sona ermesinin ardından birkaç saat içinde genellikle soruları ve cevap anahtarını yayınlıyor. Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanırken yüzde 10'luk kısmı ise herkese açık olarak paylaşılıyor. Sorular ve cevapların tamamına ulaşmak isteyen sınava katılan adaylar ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sorulara ulaşabilecekler.