YÖKDİL soruları ve cevapları binlerce katılımcı tarafından bekleniyor. 28 Ağustos Pazar günü 13:15'te sona erecek olan sınavın ardından en önemli konu YÖKDİL soruları oluyor. Sınav sorularının ve cevaplarının erişime açılmasının ardından adaylar tahmini puan hesaplama işlemlerini yapabilecekler. Peki, YÖKDİL soruları ve cevapları yayımlandı mı? 2022 YÖKDİL sınav soruları ve cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
SINAV SORULARI VE CEVAPLARI ÖSYM AİS EKRANINDA OLACAK
Geçmiş dönemlerde, YÖKDİL Sınavının Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı ÖSYM tarafından sınav günü ya da ertesi gün yayınlanmıştı. Ancak pazar günü yapılacak 2022 YÖKDİL/2 sınavı hakkında bir açıklama gelmedi.
DEĞERLENDİRME
Cevap kâğıtları, ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir.
Değerlendirme sırasında yalnız doğru cevaplar dikkate alınacak, yanlış cevaplar dikkate alınmayacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Adayların doğru cevap sayıları toplanarak 100 üzerinden sınav puanları hesaplanacaktır.
YÖKDİL SORULARI VE CEVAPLARI YAYINLANDI MI?
2022 YÖKDİL sınavının soruları ve cevap anahtarı henüz yayınlanmadı. Ancak ÖSYM sınavın sona ermesinin ardından birkaç saat içinde genellikle soruları ve cevap anahtarını yayınlıyor. Soruların tamamı sadece sınava katılan adayların erişimine açık olarak yayınlanırken yüzde 10'luk kısmı ise herkese açık olarak paylaşılıyor. Sorular ve cevapların tamamına ulaşmak isteyen sınava katılan adaylar ÖSYM'nin AİS sayfası üzerinden TC kimlik numarası ve şifresi ile sisteme giriş yaparak sorulara ulaşabilecekler.