Yol açmak için koca dağı ortadan ikiye yardılar! İçinden gemi geçirdiler

SIRA DIŞI FİKİR ÇOCUKLUK ANILARINDAN DOĞMUŞ

İlk şişe ağacını 2000 yılında imal eden Long, metal direklere kaynak yaptığı dallara cam şişeleri geçirerek işe başladı. Zamanla bu hobisini devasa bir alana yayan sanatçı, yüzlerce ağaçtan oluşan eşsiz bir enstalasyon yarattı. Projeye sadece cam şişeler değil; eski oyuncaklar, nostaljik trafik levhaları ve hurda otomobil parçaları da dahil edildi.