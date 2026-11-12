Yol genişletme çalışmasında akıma kapılan işçi can verdi

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Konya'da elektrik hattı döşeme çalışmalarında akıma kapılan işçi Ali Köker hayatını kaybetti, 1 işçi ağır yaralandı. İvriz yolu üzerinde meydana gelen olayda, yol genişletme çalışmaları kapsamında elektrik direklerinin yerini değiştirmek için özel bir firmada çalışan işçiler çalışma başlattı. Çalışmalar sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle 2 işçi elektrik akımına kapıldı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde işçilerden Ali Köker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer yaralı işçi ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.