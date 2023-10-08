Yol ortasında dehşet! Öldüresiye dövdüler

Gölcük İlçesi Halıdere çıkışında, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, bir kişi tartıştığı kişiler tarafından darp edildi. Darp edilen kişi, kendinden geçerek yol ortasında bayıldı. Ancak, tartıştığı kişilerin öfkesi geçmedi. Baygın halde yerde yatan vatandaşı tekmelemeye devam ettiler.

ÇARPICI İDDİALAR

Çevredekilerin araya girdiği o dehşet anlar, bu şekilde kayıt altına alındı. Öte yandan bölge sakinlerinden bazıları, darp edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen kişinin, cezaeviden çıktığını, ailesine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu ticareti yaptığını ileri sürdü.