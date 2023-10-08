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Giriş Tarihi: 8.10.2023 19:03 Son Güncelleme: 8.10.2023 19:28

Yol ortasında dehşet! Öldüresiye dövdüler

Görüntüler öğle saatlerinde  Kocaeli Gölcük İlçesi  Halıdere mevkiinde  kayda alındı.  Henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı, karayoluna taşan  kavgada 1 kişi, bölgede bulunana bir kaç  kişi tarafından  öldüresiye dövüldü.

ABBAS ÇAKAR
Yol ortasında dehşet! Öldüresiye dövdüler

Gölcük İlçesi Halıdere çıkışında, öğle saatlerinde oldukça hareketli dakikalar yaşandı. Henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı, bir kişi tartıştığı kişiler tarafından darp edildi. Darp edilen kişi, kendinden geçerek yol ortasında bayıldı. Ancak, tartıştığı kişilerin öfkesi geçmedi. Baygın halde yerde yatan vatandaşı tekmelemeye devam ettiler.

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Çevredekilerin araya girdiği o dehşet anlar, bu şekilde kayıt altına alındı. Öte yandan bölge sakinlerinden bazıları, darp edilen ve henüz kimliği öğrenilemeyen kişinin, cezaeviden çıktığını, ailesine şiddet uyguladığı ve uyuşturucu ticareti yaptığını ileri sürdü.

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Yol ortasında dehşet! Öldüresiye dövdüler
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