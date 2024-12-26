Yol sabıkalı şoför hatalı

Balıkesir'de facianın ucuz atlatıldığı kaza dün sabah saat 08.25'te meydana geldi. Altıeylül ilçesine bağlı kırsal Nergis Mahallesi'ndeki öğrencileri kırsal Pamukçu Mahallesi'ndeki okula götüren okul servis midibüsü, anayola kontrolsüz çıkınca TIR'la çarpıştı. Kazada 5'i ağır 26 öğrenci, servis şoförü ve rehber yaralandı. Mahalle sakinleri, kazanın yaşandığı noktada, daha önce de sık sık kaza meydana geldiğini, en son 10 gün önce yine kaza yaşandığını belirterek, "Buraya sinyalizasyon konulmalı ya da orta refüj genişletilmeli. Altgeçidimiz de düzenlenmeli. Burada daha önceki kazalarda ölümler oldu ama önlem alınmıyor" dedi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kazanın soruşturulması için müfettiş görevlendirildiğini bildirdi.

YAKINLARI FENALAŞTI

Bu arada kazada yaralananların yakınları, Atatürk Şehir Hastanesi'ne geldi. Yaralı yakınları, hastane önünde gözyaşı döktü. Bu sırada fenalaşan bir hasta yakını, acil servise kaldırıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaralıları hastanede ziyaret ettikten sonra basın açıklaması yaptı. Bakan Tunç, "26 öğrenciden 5'inin yoğun bakımda tedavileri devam ediyor. 21 öğrencimizin durumları iyi. Servis şoförü ve rehber olarak görevli olan 2 yetişkin de yaralı, onların da tedavisi devam ediyor. Bununla ilgili olarak da adli soruşturma başlamış durumda. Adli soruşturma neticesinde kusurlu olanlarla ilgili cumhuriyet savcılarımız gereğini yapacaklar" şeklinde konuştu. Durumu ağır olan yaralılardan 3'ünün entübe edildiği öğrenildi.