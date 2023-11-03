Yol verme kavgasında öldürülmüştü! Katiline istenen ceza açıklandı...

Tartışma kavgaya dönüştü. Mert A.'nın kollarından tutarak tartakladığı Başol, yere düşüp başını asfalta çarptı. Yaralanan Başol, ambulansla kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan Mert A., savcılık tarafından 'kasten öldürme' suçundan tutuklanması talebiyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, Yalçın Başol'un sopayla Mert A.'ya vurmaya çalıştığı ve bu sırada sanığın kendisini savunmak için Başol'u yere düşürdüğüne tespit edildi. Mert A. adli kontrolle serbest bırakıldı.