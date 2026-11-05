Yol verme tartışmasında silahlar konuştu! 3 kişi gözaltına alındı

Zeytinburnu'nda trafikte yaşanan yol verme tartışması, silahlı saldırıya dönüştü. Çırpıcı Mahallesi'nde 2 Kasım'da meydana gelen silahla ateş edilmesi ve mala zarar verme olayı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Zeytinburnu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin olay yerine motosikletle geldikleri belirlendi. Yapılan incelemelerde Ü.D. (28) isimli şüphelinin silahla ateş ettiği tespit edildi.

YOL VERME TARTIŞMASI HUSUMETE DÖNÜŞTÜ

Polis ekiplerinin araştırmasında olayın perde arkası da ortaya çıkarıldı. Şüpheliler ile mağdur arasında daha önce trafikte yaşanan yol verme tartışması nedeniyle husumet bulunduğu, silahlı saldırının da bu nedenle meydana geldiği belirlendi. Kimlikleri tespit edilen Y.V. (19), M.K. (28) ve Ü.D. (28) düzenlenen çalışmalar sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 5 Kasım'da "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması", "Mala Zarar Verme" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adli makamlara sevk edildi.