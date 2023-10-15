Yola 6 arkadaş çıktılar, şimdi 100 binlerle ‘Hayra Koşuyorlar’

Konya'da sosyal medya sitesi Facebook'ta bir araya gelen gönüllüler, kurdukları "Hayra Koşanlar" grubunda, ihtiyaç sahipleriyle hayırseverleri buluşturuyor.İçlerinde esnaf, iş insanı, serbest meslekle uğraşan 6 arkadaşın 8 yıl önce kurduğu 'Hayra Koşanlar' grubu ilerleyen zamanlarda dernek çatısı altında birleşti. Bugün 117 bine üyeye sahip grup, her kesimin ihtiyaçlarına koşuyor.Grup üyeleri birçok Afrika ülkesini de ziyaret ederek gıda ve diğer ihtiyaçların dağıtımını yapıyor. Son olarak Afrika ülkesi Togo'ya giden grup üyeleri, Konyalı hayırsever tarafından yaptırılan mescit ve okulda 300 çocuğa da kırtasiye yardımında bunuldu. Grubun kurucularından Kasım Okur, "Bizi gördüklerinde öyle mutlu oluyorlar ki gerçekten inanılmaz. 4500 kilometre uzaklıktan Müslüman kardeşlerimiz gelmiş diyorlar. Biz onlara sevgimizi, ülkemizin dostluğunu götürdük. Türkiye'yi çok seviyorlar" dedi.