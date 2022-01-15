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Giriş Tarihi: 15.1.2022 01:42

Yola çıkan köpek kazaya yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı

AA
Yola çıkan köpek kazaya yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı

Karaman-Konya kara yolunun 13. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Karaman'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre Merve Cingöz'ün (30) yönetimindeki hafif ticari araç, Karaman-Konya kara yolunun 13. kilometresinde yola çıkan köpek nedeniyle yolun ortasındaki çelik bariyerlere çarptı. Kazada sürücüyle birlikte araçta bulunan E. B. (7), Mediha Barçın (54) ve Emine Çay (52) yaralandı.

Karaman Eğitim ve Araştırma hastanesine getirilen yaralılardan Mediha Barçın tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Yaralılardan 7 yaşındaki E.B'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ailenin hasta olan E.B'yi tedavi için Konya'ya götürdüğü, kazanın dönüş yolunda meydana geldiği öğrenildi.

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Yola çıkan köpek kazaya yol açtı: 1 ölü, 3 yaralı
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