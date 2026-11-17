Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinde şehir içi yolcu taşımacılığı yapan 10 BT 035 plakalı yolcu minibüsü, sürücüsü Batuhan Yılmaz'ın seyir halindeyken kalp krizi geçirmesi sonucu kontrolden çıkarak denize uçtu. İhbar üzerine olay yerine gelen kurtarma ekipleri, minibüste bulunan yolcuları kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. Kısa sürede 1'i çocuk toplam 10 yolcu, önce minibüsten sonra da denizden çıkarılarak tedavi altına alındı. Yolcuların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü Batuhan Yılmaz'ın ise kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.