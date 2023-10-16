Yolcu minibüsü devrildi: 10 yaralı

Kaza, saat 12.00 sıralarında Van- Hakkari kara yolunun 85'inci kilometresindeki Hoşap mevkisinde meydana geldi. Hakkari yönüne giden yolcu minibüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada 10 yolcu yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen İtfaiye, AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri tarafından araçtan çıkarılıp, ilk müdahalelerinin ardından Van'daki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, minibüsün kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.