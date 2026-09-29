Yolcu otobüsüne düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu madde kullanımının ve ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda 28 Eylül tarihinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında bir yolcu otobüsü durdurularak arama yapıldı. Otobüste gerçekleştirilen aramada bir valiz içerisinde 61 parça halinde toplam 39 kilo 700 gram skunk ele geçirildi.

Operasyonda uyuşturucu maddeyle bağlantısı olduğu değerlendirilen 1 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, ele geçirilen uyuşturucu miktarıyla 158 bin 800 vatandaşın zehirlenmesinin önüne geçildiği belirtildi.