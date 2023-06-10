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Giriş Tarihi: 10.6.2023 11:56

Yolda buldu hemen polise koştu: İnsanlık ölmemiş!

Afyonkarahisar’da Recep Selçuk, yolda 4 bin 500 TL buldu. Hemen polise koştu. Bir gün sonra polisten gelen haberle…

İHA
Yolda buldu hemen polise koştu: İnsanlık ölmemiş!

'İnsanlık ölmemiş' dedirten olay Afyonkarahisar'ın Bolvadin İlçesi'nde yaşandı. Recep Selçuk, aracını tamir ettirmek için sanayi sitesine gitti. Bu sırada yolda bir miktar para olduğunu fark etti. Recep Selçuk, parayla birlikte hemen polise gitti.

Olayın ertesi günü emniyete başvuran Gazi Aktaş (65) isimli vatandaş para kaybettiğini söyledi.Paranın miktarı ve banknot tutarlarını belirten Aktaş'a bulunan para tutanak karşılığında teslim edildi. Olayla ilgili konuşan Selçuk, sitede gezerken parayı bulduğunu ve polise gittikten sonra paranın tutanak karşılığında sahibine teslim edildiğini kaydetti.

Aktaş, parasını düşürdükten sonra kendisine ulaştıran Selçuk'a teşekkür ederek, sanayi sitesinde yemek yerken parasını düşürdüğünü ifade ederek, "Kendisine binlerce defa teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisi parayı bulup emniyete getirmiş ve ben de onlardan teslim aldım. Böyle bir insan bulunmaz" dedi.

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Yolda buldu hemen polise koştu: İnsanlık ölmemiş!
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