Yolda buldu hemen polise koştu: İnsanlık ölmemiş!

Olayın ertesi günü emniyete başvuran Gazi Aktaş (65) isimli vatandaş para kaybettiğini söyledi.Paranın miktarı ve banknot tutarlarını belirten Aktaş'a bulunan para tutanak karşılığında teslim edildi. Olayla ilgili konuşan Selçuk, sitede gezerken parayı bulduğunu ve polise gittikten sonra paranın tutanak karşılığında sahibine teslim edildiğini kaydetti.

Aktaş, parasını düşürdükten sonra kendisine ulaştıran Selçuk'a teşekkür ederek, sanayi sitesinde yemek yerken parasını düşürdüğünü ifade ederek, "Kendisine binlerce defa teşekkür ederim. Allah razı olsun kendisi parayı bulup emniyete getirmiş ve ben de onlardan teslim aldım. Böyle bir insan bulunmaz" dedi.



