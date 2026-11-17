Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinin Karşıyaka Mahallesi 5 Nolu sokakta meydana gelen olayda Hayri Tavşan (29) ve Faruk Ç. silahla ateş açılması sonucu yaralandı. Saldırıyı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemi alırken yaralanan şahıslar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Hayri Tavşan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olaya karışan kişi veya kişilerin tespit edilip yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.