Yolda seyir halindeki otomobil alev alev yandı

Yangın, saat 23.00 sıralarında D-100 Karayolu'nda seyir halindeki otomobilde çıktı. Edirne istikametine ilerleyen otomobilden alevlerin yükseldiğini gören ve ismi öğrenilemeyen sürücü ile yanındaki kişi, Şirinevler ayrımına gelmeden hemen aracını kenara çekerek aşağı indi.

Sürücü, durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm otomobili sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yanan otomobil söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi. Yanan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı.