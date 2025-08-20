Rize’de acı olay! Yolda yürürken arı sokan 34 yaşındaki Hüseyin Gündoğdu hayatını kaybetti

Rize Merkeze Bağlı Pazarköy'de yolda yürürken arı sokması sonucu rahatsızlaşan Hüseyin Gündoğdu kaldırıldığı Araştırma Hastanesinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay, önceki gün Rize Merkeze bağlı Pazarköy de meydana geldi. Yolda yürürken arı sokması sonucu rahatsızlaşan ve fenalık geçiren Hüseyin Gündoğdu (34) arkadaşlarını arayarak yardım istedi. Arkadaşlarının 112 Acil servisini arayarak yardım istemesi üzerine sağlık ekipleri Ambulans ile Hüseyin Gündoğdu'yu Araştırma hastanesine kaldırdı. Recep Tayip Erdoğan Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılan Hüseyin Gündoğdu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı