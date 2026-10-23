Yolun karşısına geçerken otomobil çarpan kadın hayatını kaybetti

Kaza, Hendek D-100 karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, H.K. Idaresindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Demirel'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan kadın ağır yaralanırken, kazayı görenlerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Kadriye Demirel'in hayatını kaybettiği belirlendi. Feci kazada hayatını kaybeden Kadriye Demirel'in cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan otomobilin sürücüsü H.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.