Yolun karşısına geçmek isteyen mühendis feci kazada hayatını kaybetti

Alabalık tesisinde mühendis olarak çalışan ve iki çocuk babası olan 39 yaşındaki Ali Rıza Pamuk, Yolçatı mevkiinde sürücü A.D. idaresindeki TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, talihsiz adamı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Rıza Pamuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pamuk'un cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.