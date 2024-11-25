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Giriş Tarihi: 25.11.2024 15:03 Son Güncelleme: 25.11.2024 15:26

Yolun karşısına geçmek isteyen mühendis feci kazada hayatını kaybetti

Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı mevkiinde meydana gelen kazada, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kişi TIR çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
Yolun karşısına geçmek isteyen mühendis feci kazada hayatını kaybetti

Alabalık tesisinde mühendis olarak çalışan ve iki çocuk babası olan 39 yaşındaki Ali Rıza Pamuk, Yolçatı mevkiinde sürücü A.D. idaresindeki TIR'ın çarpması sonucu ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların durumu fark etmesi üzerine hemen sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, talihsiz adamı Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ali Rıza Pamuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Pamuk'un cenazesi otopsi işlemleri için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Yolun karşısına geçmek isteyen mühendis feci kazada hayatını kaybetti
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