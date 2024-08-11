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Giriş Tarihi: 11.8.2024 16:13 Son Güncelleme: 11.8.2024 16:22

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti

Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışırken Kasım Y.'nin (23) kontrolünden çıkan otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden Sevgi Akbaş (54), toprağa verildi. Akbaş'ın yemek yarışmacısı ve restoran işletmecisi oğlu Onur Akbaş (31), bulvarda yarışan 2 otomobilden birinin annesine çarpmasıyla kazanın yaşandığını iddia etti.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti

Kaza, önceki akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kasım Y.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Akbaş gözyaşları içinde toprağa verildi.

Annesini kaybeden Onur Akbaş, 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Kasım Y.'nin, annesinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Bulvar ve caddelerde hız limitine uymayanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu" diye konuştu.

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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti
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