Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı hayatını kaybetti

Kaza, önceki akşam Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Kasım Y.'nin kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesiyle refüje çıktı. Savrulan otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Akbaş'a çarptı. Talihsiz kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Akbaş gözyaşları içinde toprağa verildi.

Annesini kaybeden Onur Akbaş, 2 otomobilin yarıştığını ve bu kişilerden Kasım Y.'nin, annesinin ölümüne neden olduğunu öne sürdü. Bulvar ve caddelerde hız limitine uymayanlara ağır yaptırımların uygulanması gerektiğini belirten Akbaş, "Ben de kazanın yaşandığı bulvarda oturuyorum. Yıllardır bu gençlerin sürekli yarışmasından mustaribiz. Elimizden geldiğince, şiddet kullanmadan uyarıyoruz ancak bir çözüm bulunamadı ve bu kez bizim canımız yandı. Çarpan kişi, gözaltına alındı ve kusurlu bulundu" diye konuştu.