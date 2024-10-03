T3 Vakfı'nın himayelerinde yürütülen ''Bir Çocuk Gelsin, Uçağa Dokunsun Projesi'' kapsamında Erdemli Belediyesi ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Yörük çocuklarını tespit etti. Kırsal mahallelerden çocuklar bir bir alındı. Selçuk Bayraktar Parkı yanında bir araya gelen öğrencilere Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara ve Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük eşlik etti. Öğrenciler konvoy halinde Adana'ya, TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'na gitti. Kızılelma'dan Akıncı'ya, Hürkuş'tan SOLOTÜRK'e kadar teknolojide gelinen son gelişmeleri gören öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.

T3 Vakfı'na teşekkür eden Erdemli Belediye Başkanı Mustafa Kara gelecek nesiller için çalıştıklarını vurguladı. Başkan Kara, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün övgüsüne mazhar olan Yörükler'in çadırında duman tütsün diye gayret ediyoruz. Bir çocuk gelsin projesi kapsamında komşu ilimiz Adana'da düzenlenecek olan TEKNOFEST'e yüzlerce Yörük öğrencimizi belediyemiz olarak götürüyoruz. Onlarla bugün bir aradayız, onlarla bir arada olmaktan da çok mutluyuz. Bu organizasyonda bize bu şansı verdiği için T3 Vakfı'na da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları'nın öğrencilerin vizyonunu geliştireceğini vurgulayan Erdemli İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük, "Hepimizin bildiği gibi TEKNOFEST 2024 komşu ilimiz Adana'da gerçekleştirilecek. TEKNOFEST'in bir çocuk gelsin projesi kapsamında ilçemizde Toroslar'da yaşayan yaklaşık 2 bin 25 öğrencimizi, Yörük çocukları TEKNOFEST'te adı altında TEKNOFEST ile buluşturacağız. Çocuklarımızın TEKNOFEST'e giderek. Orada milli teknoloji hamlesi kapsamında yapılan çalışmaları yerinde görmesi, öğrencilerimizin vizyonunu geliştireceğini düşünüyoruz. Bu kapsamda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Gitmeden önce heyecanlı olduğunu ifade eden Sude Naz Kılbaş Adana Şakirpaşa Havalimanı'na vardığında ise, "Hayalim yazılımcı olmak, TEKNOFEST'e gidip ülkemin icat ettiği teknolojik aletleri görmek için çok heyecanlıyım. Akıncı'yı, Kızılelma'yı gördüm. İnsansız hava araçlarını gördüm. Burası harika bir yer" diye konuştu.

TEKNOFEST'e gideceği için çok heyecanlı olduğunu ifade eden Celil Mert Yıldız ise, " Babamla keçilerimizi güttük, TEKNOFEST'e gidiyoruz. Kızılelma, savaş uçakları, helikopterleri göreceğimiz için çok heyecanlıyım. TEKNOFEST'e geldim, çok mutluyum. İnsansız araçları gördüm, helikopterleri gördüm teşekkür ederim" diye konuştu.

Yörükler olarak kızının TEKNOFEST'e gideceği için çok mutlu olduğunu ifade eden Zeynep Böcüoğlu, " Yörükler olarak çok mutluyuz. Bizim evladımız seçilmiş daha mutlu olduk" diye konuştu.

Kızının gideceği için memnun olduğunu ifade eden Kadir Böcüoğlu, " Kız çocuğu babası olarak TEKNOFEST'e gideceği için mutluyum, gururluyuz. Yani İHA'ları, SİHA'ları, Selçuk Bayraktar'ı görecek inşallah bunun için çok mutluyuz" diye konuştu.

Çiftçiler olarak çocuğunun teknolojileri göreceği için mutlu olduğunu ifade eden Hasan Kılbaş,"Biz çiftçiler olarak çocuklarımızın TEKNOFEST'e götürülmesinden çok memnunuz" diye konuştu.

Çocuğunun TEKNOFEST 'e gideceği için mutlu olduğunu ifade eden Havana Kılbaş, "Çocuğum TEKNOFEST 'e gittiği için çok mutluyum, ileriyi görsün diye" diye konuştu.

Yörükler olarak çocuklarının TEKNOFEST'e gideceği için mutlu olduğunu ifade eden Kadir Yıldız, "Yörükler olarak çocuklarımızın TEKNOFEST 'e gidecekleri için çok mutluyuz" diye konuştu.