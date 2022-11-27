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Giriş Tarihi: 27.11.2022 11:34

Yörüklerin göçünden renkli görüntüler

Yaz mevsimini Konya ve Karaman civarında, kışı ise Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık, Bozyazı ilçelerinin kırsal bölgelerindeki çadırlarda geçiren Yörüklerin yaklaşık 40 günlük 200 kilometreyi bulan 'kış yurdu' göçü sürüyor.

DHA
Yörüklerin göçünden renkli görüntüler

Konya ve Karaman'da yaz mevsimini geçiren yaklaşık 400 Yörük ailesi, kışı geçirecekleri Mersin'in Gülnar, Silifke, Mut, Aydıncık ve Bozyazı ilçelerine develeriyle ekim ayının sonlarında göç etmeye başladı. Yaklaşık 80 bin küçükbaş hayvanıyla kış yurdunda kalacak Yörükler, develerin yanı sıra motorlu araçlarıyla da eşyalarını taşıyor. Ortalama 200 kilometreyi bulan yolculukta günde 5 kilometre ilerleyen Yörükler, bir yandan geçici konaklayacakları noktalarda da çadırlar kuruyor. Yolculukların 40 günde tamamlanması bekleniyor.



'YÖRÜK KÜLTÜRÜNÜ SÜRDÜRMEYE ÇALIŞIYORUZ'
Sarıkeçililer Yardımlaşma, Dayanışma ve Kültür Derneği Başkanı Bayram Gök, konargöçer Yörüklerin yüzyıllardır süren göçlerinin bu yıl da başladığını belirtti. Gök, atalarından miras kalan Yörük hayatını ve kültürünü sürdürmeye çalıştıklarını belirterek, "Yörükler yaz yurdundan kış yurduna dönüyor. Konar göçer geleneği sürdürüyoruz ancak özellikle tarım arazilerinden geçerken zorluklar yaşıyoruz. Hayvanlarımızın ekinlerine zarar verdiğini söyleyen tarla sahipleri bizlere sorun çıkarıyor. Kara yolunu kullandığımızda ise trafik aksıyor" dedi.

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Yörüklerin göçünden renkli görüntüler
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