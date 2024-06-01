Haberler Yaşam Haberleri Seyhan Nehri yosun tuttu... "Belediyenin bu çirkin görüntüyü bir an önce temizlemesi gerekir"
Giriş Tarihi: 1.6.2024 15:16 Son Güncelleme: 1.6.2024 15:37

Seyhan Nehri yosun tuttu... "Belediyenin bu çirkin görüntüyü bir an önce temizlemesi gerekir"

Seyhan Nehri’nin suyu, köprü çalışması nedeniyle kesilince nehir yosuna büründü. Yeşile bürünen nehirde, kötü koku ve yosunlar üzerine birde çöpler birikince vatandaşlar rahatsızlık duymaya başladı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Seyhan Nehri yosun tuttu... Belediyenin bu çirkin görüntüyü bir an önce temizlemesi gerekir

Adana'nın ortasından geçen Seyhan Nehri, suyu kesilince yosun akınına uğradı. Yeşile bürünen nehri görenler, kötü koku ve yosunlar üzerindeki çöp birikintilerinden dolayı rahatsızlık duyduklarını belirterek, "Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu çirkin görüntüyü bir an önce temizlemesi gerekir. İnşaat çalışması yapılabilir ama bu temizliği engellemeye engel değil. Adana'ya yakışmıyor" diyerek tepkilerini dile getirdi.

YOSUNLAR BİRİKTİ

Kentin simgelerinden Seyhan Nehri'nde su akıntısı, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından Yavuzlar Köprüsü ve Yüksek Hızlı Tren hattı inşası nedeniyle bir süre önce durduruldu. Akıntının durmasıyla birlikte nehirde yosun birikintileri oluştu. Yosunlar nedeniyle nehir tamamen yeşile büründü. Yeşile bürünen Seyhan Nehri'ni görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SİNEKLER ÇOĞALDI

Vatandaşlar yosun nedeniyle bölgede kirli bir görüntü ve kötü koku oluştuğunu belirterek, büyükşehir belediyesine seslenerek temizlik yapılmasını istedi. Pis koku nedeniyle burunlarını tutarak geçen vatandaşlar, "Çirkin görüntünün yanı sıra kötü koku da çok fazla. Bu ortam özellikle sivrisineklerin çoğalmasına neden oluyor. Nehrimizin tekrar temizlenmesini, tekrar mavi günlerine kavuşmasını istiyoruz. Adana'ya yakışmayan bir görüntü" dediler.

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Seyhan Nehri yosun tuttu... "Belediyenin bu çirkin görüntüyü bir an önce temizlemesi gerekir"
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