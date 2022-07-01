Youtube Premium 1 yıllık üyelik nasıl kazanılır? Youtube 1 yıllık Premium üyelik kazanma yolları!

YOUTUBE 1 YILLIK PREMIUM NASIL KAZANILIR?

Mevcut Premium kullanıcılar için Youtube özel referans programını duyurdu. Premium üyelik sahibi olan kullanıcılar, referans linkini göndererek tanıdıklarını bir yıllık bedava Youtube Premium üyesi yapabiliyor. Bu süre 1 yıla kadar sürebilirken, istenilirse daha kısa da olabilir.

Referans konu ile abone olan üyeler üç ay için sadece 1 dolar ödüyor. Referans kodu ile kaydolan kişiler, ilk bir ay ücretsiz Youtube Premium'dan yararlanacak. Kampanya 12 aya kadar uzadığı gibi, toplamda 12 kişiyle sınırlandırılmış durumda.