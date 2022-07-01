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Giriş Tarihi: 1.7.2022 11:38

Youtube Premium 1 yıllık üyelik nasıl kazanılır? Youtube 1 yıllık Premium üyelik kazanma yolları!

Youtube Premium 1 yıllık üyelik nasıl kazanılır? Youtube 1 yıllık Premium üyelik kazanma yolları!

Youtube Premium 1 yıllık aboneliği bedava dağıttığı öğrenildi. Platform her defasında en az iki defa reklam göstererek birçok tüketicinin canını sıkıyor. Bu da vatandaşların farklı yollar bulmaya itiyor. Ücretli üyelik alan kullanıcılar, artık her şeyin ücretli üyeliği çıktığı için bazı sitelerin ücretsiz üyeliklerini kullanmak zorunda kalıyor. Youtube 1 yıllık Premium üyelik dağıtması insanları heyecanlandırdı. Peki, Youtube Premium 1 yıllık nasıl kazanılır? İşte detaylar

Youtube Premium 1 yıllık abonelik kazanma yolları bugün birçok platform kullanıcısı tarafından sürekli aratılıyor. Youtube can sıkan reklamlardan kurtulmak için yöntem bulundu. Youtube Premium 1 yıllık nasıl kazanılır? sorusu bu sebeple soruluyor. Reklamlardan kurtulmanın yolu bulundu. İşte detaylar!

YOUTUBE 1 YILLIK PREMIUM NASIL KAZANILIR?

Mevcut Premium kullanıcılar için Youtube özel referans programını duyurdu. Premium üyelik sahibi olan kullanıcılar, referans linkini göndererek tanıdıklarını bir yıllık bedava Youtube Premium üyesi yapabiliyor. Bu süre 1 yıla kadar sürebilirken, istenilirse daha kısa da olabilir.

Referans konu ile abone olan üyeler üç ay için sadece 1 dolar ödüyor. Referans kodu ile kaydolan kişiler, ilk bir ay ücretsiz Youtube Premium'dan yararlanacak. Kampanya 12 aya kadar uzadığı gibi, toplamda 12 kişiyle sınırlandırılmış durumda.

YOUTUBE PREMİUM 1 YILLIK ÜYELİK NE ZAMANA KADAR GEÇERLİ?

Ücretsiz Youtube Premium kampanyası 2023 Mayısa kadar geçerli.

YOUTUBE PREMIUM FİYATI 2022

Bireysel yıllık 169,99 TL

Aile aylık 1 aylık 25,99 TL

Öğrenci aylık 9,99 TL

Bireysel aylık 19,99 TL

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Youtube Premium 1 yıllık üyelik nasıl kazanılır? Youtube 1 yıllık Premium üyelik kazanma yolları!
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