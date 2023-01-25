Yozgat şehidini dualarla uğradı

Arslan için Memleketi Çekerek İlçesinde tören düzenlendi. Törende Şehit Ali Arslan'ın babası ayakta durmakta güçlük çekti. Acılı babayı Vali Ziya Polat teselli etti.
Hükümet konağı önünde düzenlenen törene, Vali Ziya Polat, Çekerek Kaymakamı İlçe Kaymakamı Hayrettin Buğra Güzel, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Halil Başer, İl Emniyet Müdürü Şaban Kenan Süzgün, Çekerek Belediye Başkanı Eyyüp Çakır, Yozgat Bozok Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şonal Akın, İl Genel Meclis Başkanı İskender Nazlı, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Nurullah Nurdoğan ve vatandaşlar katıldı.
Şehit Ali Arslan'ın cenaze namazını İl Müftüsü Ali Gülden kıldırdı. Cenaze namazında binlerce vatandaş birlikte saf tuttu.
Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Ulaştırma Sözleşmeli Er Ali Arslan, gözyaşları ile son yolculuğuna uğurlandı. Şehit Arslan, Çekerek İlçesine bağlı Kuzgun köyünde toprağa verildi.