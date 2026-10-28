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Giriş Tarihi: 28.10.2026 11:01

Yozgat’ta acı olay! Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti

Yozgat'ın Merkez ilçesine bağlı Beyvelioğlu köyünde meydana gelen olay yürekleri burktu. Arazide küçükbaş hayvan otlatan 19 yaşındaki genç, yıldırım isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti. İşte detaylar…

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İHA Yaşam
Yozgat’ta acı olay! Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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Olay, Beyvelioğlu köyü merasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merada koyunlarını otlatan 19 yaşındaki Kemal Can Gültekin'ın üzerine aniden bastıran sağanak yağış sırasında yıldırım düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde talihsiz gencin hayatını kaybettiği belirlendi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Gültekin'in cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Gültekin'in cenazesinin bugün Beyvelioğlu köyünde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri inceleme başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#YOZGAT

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Yozgat’ta acı olay! Yıldırım isabet eden genç hayatını kaybetti
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