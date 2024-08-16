Haberler Yaşam Haberleri Yozgat’ta bir çocuk, sokak ortasında önüne geleni bıçakladı! 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
Giriş Tarihi: 16.8.2024 20:43 Son Güncelleme: 16.8.2024 22:22

Yozgat’ta bir çocuk, sokak ortasında önüne geleni bıçakladı! 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Geçtiğimiz günlerde Eskişehir’de bilgisayar oyunundan etkilendiği iddia edilen bir çocuğun beş kişiyi bıçak ve balta ile yaralamasının ardından benzer bir olay Yozgat’ta yaşandı. 17 yaşındaki bir çocuk, yolda karşılaştığı 6 kişiyi bıçakladı. Bıçaklananlardan 14 yaşındaki F.Ü hayatını kaybetti.

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Yozgat’ta bir çocuk, sokak ortasında önüne geleni bıçakladı! 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bolayda 17 yaşındaki Z.E.Y, Huzur Sitesi önünde önüne kim geldiyse bıçakladı.İddialara göre, Z.E.Y., hiçbir suçu olmayan F.Ü.adlı genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan F.Ü.'nün hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak sabah saat 05.00 sularında hayatını kaybetti.


(BIÇAKLANAN F.Ü.)

Z.E.Y., Huzur Sitesi'nden kaçtıktan sonra Salih Paşa Camii önünde bir başka kişiyi daha bıçakladı. Z.E.Y., bu kişiyi tam 8 yerinden bıçakladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Zanlı, Cumhuriyet Caddesi'nde yine birilerini kovalamaya devam etti; ancak bu kez bıçaklama girişiminde başarısız oldu.

Z.E.Y.

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, Z.E.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yozgat’ta bir çocuk, sokak ortasında önüne geleni bıçakladı! 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA