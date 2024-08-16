Yozgat’ta bir çocuk, sokak ortasında önüne geleni bıçakladı! 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen bolayda 17 yaşındaki Z.E.Y, Huzur Sitesi önünde önüne kim geldiyse bıçakladı.İddialara göre, Z.E.Y., hiçbir suçu olmayan F.Ü.adlı genci bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan F.Ü.'nün hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı ancak sabah saat 05.00 sularında hayatını kaybetti.
(BIÇAKLANAN F.Ü.)
Z.E.Y., Huzur Sitesi'nden kaçtıktan sonra Salih Paşa Camii önünde bir başka kişiyi daha bıçakladı. Z.E.Y., bu kişiyi tam 8 yerinden bıçakladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Zanlı, Cumhuriyet Caddesi'nde yine birilerini kovalamaya devam etti; ancak bu kez bıçaklama girişiminde başarısız oldu.