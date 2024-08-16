Yozgat’ta bir çocuk, sokak ortasında önüne geleni bıçakladı! 14 yaşındaki bir çocuk hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı



(BIÇAKLANAN F.Ü.)

Z.E.Y., Huzur Sitesi'nden kaçtıktan sonra Salih Paşa Camii önünde bir başka kişiyi daha bıçakladı. Z.E.Y., bu kişiyi tam 8 yerinden bıçakladıktan sonra kaçmaya çalıştı. Zanlı, Cumhuriyet Caddesi'nde yine birilerini kovalamaya devam etti; ancak bu kez bıçaklama girişiminde başarısız oldu.