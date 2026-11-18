Olay, kent merkezindeki Aşağı Nohutlu Mahallesi'nde, Köy Muhtarları Derneği yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2008 doğumlu Osman Kaan Y, Elektrik dağıtım firmasına ait yüksek gerilimli elektrik panosuna müdahale ettiği sırada elektrik akımına kapıldı. Akıma kapılan genç hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgede polis ekiplerince inceleme başlatıldı.
CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI
Osman Kaan Y'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin elektrik panosuna hangi nedenle müdahale ettiği henüz netlik kazanmazken, olayın meydana geldiği koşulların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
ELEKTRİK PANOSUNUN NASIL AÇILDIĞI ARAŞTIRILIYOR
Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, elektrik panosunun kapısının nasıl açıldığı ve Osman Kaan Y'nin elektrik akımına nasıl kapıldığına ilişkin ayrıntıların incelenmesi bekleniyor. Elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilimli panonun olay öncesindeki durumu ve gencin panoya ne şekilde temas ettiği de soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulacak konular arasında bulunuyor. Olayın ardından elektrik panosunun, Elektrik dağıtım firması tarafından kapatıldığı öğrenilirken, kazaya ilişkin teknik incelemelerin sonucu henüz açıklanmadı.
GENCİN ÖLÜMÜ ÜZÜNTÜYE NEDEN OLDU
Henüz 18 yaşında hayatını kaybeden Osman Kaan Y'nin ölümü, ailesi ve yakınlarının yanı sıra kentte de üzüntüye neden oldu. Gencin cenazesinin Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.
OSMAN KAAN Y'NİN CENAZE TÖRENİNE İLİŞKİN HENÜZ BİLGİ PAYLAŞILMADI
Gencin yaşamını yitirdiği olayın meydana gelmesinde herhangi bir ihmalin bulunup bulunmadığına ilişkin değerlendirmelerin soruşturma sonucunda netlik kazanması bekleniyor.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.