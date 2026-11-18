CUMHURİYET SAVCISI OLAY YERİNDE İNCELEME YAPTI

Osman Kaan Y'nin hayatını kaybetmesinin ardından Cumhuriyet savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gencin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Gencin elektrik panosuna hangi nedenle müdahale ettiği henüz netlik kazanmazken, olayın meydana geldiği koşulların belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

ELEKTRİK PANOSUNUN NASIL AÇILDIĞI ARAŞTIRILIYOR

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, elektrik panosunun kapısının nasıl açıldığı ve Osman Kaan Y'nin elektrik akımına nasıl kapıldığına ilişkin ayrıntıların incelenmesi bekleniyor. Elektrik dağıtım şirketine ait yüksek gerilimli panonun olay öncesindeki durumu ve gencin panoya ne şekilde temas ettiği de soruşturma kapsamında açıklığa kavuşturulacak konular arasında bulunuyor. Olayın ardından elektrik panosunun, Elektrik dağıtım firması tarafından kapatıldığı öğrenilirken, kazaya ilişkin teknik incelemelerin sonucu henüz açıklanmadı.