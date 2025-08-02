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Giriş Tarihi: 2.8.2025 15:47 Son Güncelleme: 2.8.2025 15:48

Yozgat’ta feci kaza! Traktörle yola savrulan gence önce kamyonet, sonra otomobil çarptı

Yozgat’ta yürekleri burkan bir kaza yaşandı. Genç bir traktör sürücüsü, önce kamyonetin, ardından bir otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Tarık YILMAZ Tarık YILMAZ
Yozgat’ta feci kaza! Traktörle yola savrulan gence önce kamyonet, sonra otomobil çarptı

Kaza, Yozgat'ın Saraykent ilçesi Parmaksız köyü mevkiinde, D200 karayolu üzerinde meydana geldi. Traktörüyle seyir halinde olan C.D. (22) isimli genç sürücüye, plakası ve sürücüsü henüz öğrenilemeyen bir kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan C.D., maalesef o sırada karşı şeritten geçen bir otomobilin altında kalarak feci şekilde can verdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen genç sürücü C.D.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Genç yaşta yaşamını yitiren traktör sürücüsünün ölümü, ailesi ve köylüleri arasında büyük üzüntüye neden oldu. Polis ekipleri kazaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Yozgat’ta feci kaza! Traktörle yola savrulan gence önce kamyonet, sonra otomobil çarptı
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