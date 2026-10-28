Yozgat’ta kahreden kazada! 6 yaşındaki Cemre Lina hayatını kaybetti

Kaza, Yozgat'ın Çandır ilçesi girişinde meydana geldi. Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mustafa Özmen'in kullandığı araca, Ahmet M. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

KÜÇÜK CEMRE KURTARILAMADI

Kazada, uzman çavuşun aracının arka koltuğunda bulunan Cemre Lina Özmen ağır yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemre Lina ambulansla 1 buçuk kilometre uzaklıktaki devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cemre Lina doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çandır Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi olan Cemre'nin vefatı, ailesini, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cemre Lina Özmen'in cenazesi Nevşehir'in Özyayla köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.