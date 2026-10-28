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Giriş Tarihi: 28.10.2026 10:22

Yozgat’ta kahreden kazada! 6 yaşındaki Cemre Lina hayatını kaybetti

Yozgat’ın Çandır ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, jandarma uzman çavuşun 6 yaşındaki kızı Cemre Lina Özmen yaşamını yitirdi. Minik Cemre’nin ölümü ailesini ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

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Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
Yozgat’ta kahreden kazada! 6 yaşındaki Cemre Lina hayatını kaybetti
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Kaza, Yozgat'ın Çandır ilçesi girişinde meydana geldi. Çandır İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Mustafa Özmen'in kullandığı araca, Ahmet M. yönetimindeki otomobil arkadan çarptı.

KÜÇÜK CEMRE KURTARILAMADI

Kazada, uzman çavuşun aracının arka koltuğunda bulunan Cemre Lina Özmen ağır yaralandı. ihbar üzerine kaza yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Cemre Lina ambulansla 1 buçuk kilometre uzaklıktaki devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Cemre Lina doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çandır Cumhuriyet İlkokulu öğrencisi olan Cemre'nin vefatı, ailesini, yakınlarını ve okul arkadaşlarını yasa boğdu.

NEVŞEHİR'DE TOPRAĞA VERİLDİ

Cemre Lina Özmen'in cenazesi Nevşehir'in Özyayla köyünde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları arasında toprağa verildi.

#NEVŞEHİR #YOZGAT
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Yozgat’ta kahreden kazada! 6 yaşındaki Cemre Lina hayatını kaybetti
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