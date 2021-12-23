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Giriş Tarihi: 23.12.2021 23:52 Son Güncelleme: 23.12.2021 23:53

YPG/PKK, Suriye'de İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu

YPG/PKK, Suriye’de İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Haseke ilinde bir su arıtma tesisine giden İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Kamışlı Havalimanı'ndan Haseke'deki bir su arıtma tesisine intikallari sırasında İranlı 3 mühendis ve onlara eşlik eden 1 Suriyeli şoför öğle saatlerinde YPG/PKK'lı teröristlerce durdurularak alıkonuldu.

Olayın ardından, Haseke'de rejim kontrolündeki bölgelerde varlık gösteren İran destekli gruplar, alıkonulanların serbest bırakılması için Rusya'dan devreye girmesini istedi ancak şu ana kadar Rusya'nın girişimleri sonuçsuz kaldı. İranlıların ve Suriyeli şoförün nerede tutulduğu henüz bilinmiyor.

HASEKE'DEKİ DURUM

Terör örgütü YPG/PKK ve Esed rejimi, Haseke kentini birlikte yönetiyor. Rejim güçleri Haseke il merkezindeki Kevkep Dağı, güvenlik birimi ve 156. Tugayı kontrol ediyor. Kamışlı ilçe merkezinde ise rejime ait bir havaalanı ve askeri tugay ile bir güvenlik birimi (güvenlik karesi) yer alıyor. Haseke'de rejimin kontrolündeki bölgelerde Rus askerlerinin yanı sıra İran destekli terörist gruplar ile Lübnan merkezli Hizbullah unsurları bulunuyor.

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YPG/PKK, Suriye'de İranlı 3 mühendis ile 1 Suriyeli şoförü alıkoydu
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