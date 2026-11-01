Yük treninde kimyasal sızıntı alarmı

Eskişehir'den Kayseri'ye yük taşıyan trende kimyasal sızıntı tespit edilmesi üzerine ekipler alarma geçti. Boğazköprü Tren Garı'nda yaşanan olayda, nitrik asit taşıyan bir vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. E68034 numaralı yük treni, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na ulaştığı sırada görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlardan birinde sızıntı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Özel koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, olası risklere karşı trende bulunan tüm vagonları kontrol etti.

KARANTİNAYA ALINDI

Yapılan kontrollerin ardından kimyasal sızıntının tespit edildiği vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. Olayda kimyasaldan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör