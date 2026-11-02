Yük treninde nitrik asit alarmı

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Eskişehir'den Kayseri'yi gelen E68034 numaralı yük treninde, Kocasinan ilçesindeki Boğazköprü Tren Garı'na ulaştığı sırada görevliler tarafından nitrik asit bulunan vagonlarından birinde sızıntı belirlendi. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, olası risklere karşı trende bulunan tüm vagonları kontrol etti. Yapılan kontrollerin ardından kimyasal sızıntının tespit edildiği vagon trenden ayrılarak karantinaya alındı. Olayda kimyasaldan etkilenen kimsenin olmadığı öğrenildi. Ekiplerin müdahalesinin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı.