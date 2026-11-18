Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Soma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda tefecilik faaliyetlerine yönelik çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında bazı şüphelilerin vatandaşlara yüksek faiz karşılığında borç para vererek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi. Bunun üzerine 10 Kasım'da Manisa'nın Soma ilçesi ile İzmir'in Bergama ve Dikili ilçelerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

ADRESLERDEN SİLAH VE ÇOK SAYIDA SENET ÇIKTI

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde gerçekleştirilen aramalarda 2 tabanca, 1 av tüfeği, 4 şarjör, 7 cep telefonu, 1 ajanda ve çok sayıda senet ele geçirildi. TCK'nın 241'inci maddesi kapsamında tefecilik suçundan gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelenin aralıksız ve kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.