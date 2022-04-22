Yüksek standartlı ulaşım geliyor! Yol 4 kilometre kısalacak, 4,4 milyon liralık tasarruf sağlanacak

Karaismailoğlu, burada yaptığı konuşmada, tünelin bir tüpünün 2 bin 312 metre, diğerinin 2 bin 34 metre uzunluğunda olduğunu aktardı. Tünel sayesinde ağır kış şartlarının yaşandığı Mozeret Geçidi'ndeki keskin viraj ve rampaların ortadan kalkacağını ifade eden Karaismailoğlu, "Üç kıta ve iki büyük deniz havzasının ortasında yer alan ülkemiz, stratejik konumu ve uluslararası ulaşım sistemlerinin kavşak noktasında yer alıyor. Bu denli öneme sahip olan ülkemizin ulaşım ve haberleşme yatırımları için son 20 yılda, 1 trilyon 337 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık. Hükümetlerimiz döneminde, 6 bin 100 kilometre olan bölünmüş kara yolu uzunluğumuz yaklaşık 28 bin 650 kilometreye ulaştı." dedi.

YENİ İŞ İMKANLARI VE İSTİHDAM ALANLARI OLUŞACAK

Karaismailoğlu, sadece 50 kilometre olan kara yolları tünel uzunluğunun bugün itibarıyla 651 kilometreye çıkardıklarını söyledi. "Biz mesafeleri kısalttıkça güvenlik arttı, konfor arttı, hız arttı" diyen Karaismailoğlu, şöyle konuştu: