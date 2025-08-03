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Giriş Tarihi: 3.8.2025 19:24 Son Güncelleme: 3.8.2025 19:27

Yüksekova’da kaza! 1 ölü

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kum yüklü bir kamyonun uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da kaza! 1 ölü

Kaza akşam saatlerinde Yüksekova'ya bağlı Gürkavak köyü yakınlarındaki Tokağaç mezrası mevkiinde meydana geldi. Naci Sancak yönetiminde ki kamyon, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın içerisinde sıkışan Sancak'ı kurtarmak için ekipler uzun süre yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sancak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Yüksekova’da kaza! 1 ölü
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