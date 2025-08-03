Yüksekova’da kaza! 1 ölü

Kaza akşam saatlerinde Yüksekova'ya bağlı Gürkavak köyü yakınlarındaki Tokağaç mezrası mevkiinde meydana geldi. Naci Sancak yönetiminde ki kamyon, kontrolden çıkarak metrelerce yükseklikten uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Devrilen aracın içerisinde sıkışan Sancak'ı kurtarmak için ekipler uzun süre yoğun çaba harcadı. Yapılan çalışmalar sonucu araçtan çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi. Sancak'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.