Yüksekova’da ‘sarı altın’ hasadına başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde ilkbahar mevsiminde ekilen ürünlerin hasadı yapılarak, uzun ve çetin geçen kış mevsimine hazırlıklar başladı. Kış aylarında tüketilmek üzere ekilen ürünlerin arasında yerini alan mısırlar, özenli bir şekilde bahçeden toplanılarak, evlerin damlarında kurutulmaya bırakıldı.

Yaklaşık 10-15 gün süren kurutma işleminin ardından, ayıklanan mısırlar öğütülmek üzere değirmene gönderiliyor. Öğütülen mısırlar, çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere depolanıyor.

Bölgede yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başladıklarını söyleyen 65 yaşındaki Helima Sürücüoğlu, yıllardır kendi mısırlarını ektiklerini aktardı.

Sürücüoğlu "Her sene çok emek veriyoruz. Yaz aylarında tarlada çalışıyoruz. Şimdi de hasat zamanına geldik. Şükür emeğimizi de hasadımızla alıyoruz. Mısırları öğüttükten sonra ekmek yapımında ve geleneksel yemeklerde kullanıyoruz" dedi.