Haberler Yaşam Haberleri Yüksekova’da ‘sarı altın’ hasadına başlandı
Giriş Tarihi: 13.9.2023 13:37 Son Güncelleme: 13.9.2023 14:18

Yüksekova’da ‘sarı altın’ hasadına başlandı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde hasat mevsiminin gelmesiyle birlikte ilçeye bağlı Yeşiltaş köyünde 'sarı altın' olarak nitelendirilen mısırın hasadına başlandı.

MUSA DÜZENCİ MUSA DÜZENCİ
Yüksekova’da ‘sarı altın’ hasadına başlandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeşiltaş köyünde ilkbahar mevsiminde ekilen ürünlerin hasadı yapılarak, uzun ve çetin geçen kış mevsimine hazırlıklar başladı. Kış aylarında tüketilmek üzere ekilen ürünlerin arasında yerini alan mısırlar, özenli bir şekilde bahçeden toplanılarak, evlerin damlarında kurutulmaya bırakıldı.

Yaklaşık 10-15 gün süren kurutma işleminin ardından, ayıklanan mısırlar öğütülmek üzere değirmene gönderiliyor. Öğütülen mısırlar, çeşitli yemeklerde kullanılmak üzere depolanıyor.

Bölgede yaz sıcaklıklarının etkisini yitirmesiyle birlikte kış hazırlıkları yavaş yavaş başladıklarını söyleyen 65 yaşındaki Helima Sürücüoğlu, yıllardır kendi mısırlarını ektiklerini aktardı.

Sürücüoğlu "Her sene çok emek veriyoruz. Yaz aylarında tarlada çalışıyoruz. Şimdi de hasat zamanına geldik. Şükür emeğimizi de hasadımızla alıyoruz. Mısırları öğüttükten sonra ekmek yapımında ve geleneksel yemeklerde kullanıyoruz" dedi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İBB'nin algı operasyonu çöktü: Kendi personeli bile bozuk merdiveni kabul etti! Göz göre göre yalan söylediler...
İETT otobüsü ile motosiklet çarpıştı! Hamile kadın aracın altında kaldı
Son dakika: Bakan Yerlikaya duyurdu! Düzensiz göçe karşı yeni uygulama: O ilimiz pilot bölge seçildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Kafkasya’daki tuzak
İBB'nin A Haber'e yönelik kara propagandasına Kemal Kılıçdaroğlu da katıldı!
İtiraf edin, siz de 12 Eylül’e karşı boş değilsiniz
Sayın Cumhurbaşkanım
CHP ve EOKA meselesi
Rekolte oyununa dikkat!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yüksekova’da ‘sarı altın’ hasadına başlandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA