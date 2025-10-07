Yüksekova’daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: Yusuf’a saldıran caniler tutuklandı!

Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.T., R.G., U.Ş., T.T., R.T., M.T., S.T. ile M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirildi.
5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan 8 şüpheliden M.T., R.T., T.T., U.Ş. ve M.Ş. "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.