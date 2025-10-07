Haberler Yaşam Haberleri Yüksekova’daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: Yusuf'a saldıran caniler tutuklandı!
Giriş Tarihi: 7.10.2025 10:08 Son Güncelleme: 7.10.2025 10:09

Yüksekova’daki bıçaklı saldırıda hayatını kaybetmişti: Yusuf'a saldıran caniler tutuklandı!

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde 21 yaşındaki Yusuf Babat bıçaklanarak hayatını kaybetti. Saldırıya ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İHA Yaşam
Yüksekova ilçesinde yaşanan bıçaklı saldırı olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan T.T., R.G., U.Ş., T.T., R.T., M.T., S.T. ile M.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından Yüksekova Adliyesi'ne getirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cumhuriyet savcılığında ifadeleri alınan 8 şüpheliden M.T., R.T., T.T., U.Ş. ve M.Ş. "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler serbest bırakılırken, olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

